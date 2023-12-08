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Надо признать поражение: украинцам должен сказать правду главнокомандующий

Надо признать поражение: украинцам должен сказать правду главнокомандующий

Она подчеркнула, что Россия значительно опередила Украину в области беспилотников. - Мы потеряли время, поскольку, в отличие от нас, российское производство дронов находится под контролем лично Путина, - отметила она.

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