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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Спартака» Амарал после 2:0 с ЦСКА: «Очень хорошая победа. Драка – это часть игры, эмоции»

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ. Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд.

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