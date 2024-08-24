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Мигранты пытались прорваться через границу России и Казахстана

Мигранты пытались прорваться через границу России и Казахстана

Десятки нелегалов вместе с женами искали лазейки для пересечения границы.Вблизи пункта пропуска "Бугристое" на границе России и Казахстана скопились десятки машин и людей в форме.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас что на границе нет даже десятка БТРов и БМП? Поставить на прямую наводку и расстрелять всех под гребёнку. Сегодня это не сделаем завтра организует ся толба в 15 - 20 тысяч и пойдут на прорыв нашей границы, а потом &quot;Крокус&quot; уже цветочками покажется, запалыхает по всей России, да так что мало не покажется. Выставляйте заслоны на границе из срочников, реанимируйте в ускоренном режиме Погранвойска. Что у нас вообще людей что могут принять решения не осталось, все только боятся за свои шкуры и толстые зады?
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13 час.
Maxim
Однако, тер оборону делать, как казачьи войска в Российской империи..
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13 час.
ЛМ
Людмила Медведева
У нас что как в Америке где мексиканцы лезут через границу?
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13 час.

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