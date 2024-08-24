Мигранты пытались прорваться через границу России и Казахстана

ИМ

Ильдус Мамлеев

У нас что на границе нет даже десятка БТРов и БМП? Поставить на прямую наводку и расстрелять всех под гребёнку. Сегодня это не сделаем завтра организует ся толба в 15 - 20 тысяч и пойдут на прорыв нашей границы, а потом "Крокус" уже цветочками покажется, запалыхает по всей России, да так что мало не покажется. Выставляйте заслоны на границе из срочников, реанимируйте в ускоренном режиме Погранвойска. Что у нас вообще людей что могут принять решения не осталось, все только боятся за свои шкуры и толстые зады?