Bild: Volkswagen хочет отменить выплаты премий старейшим сотрудникам

Автоконцерн Volkswagen из Германии планирует отказаться от предоставления бонусов своим опытным сотрудникам в рамках стратегии по уменьшению затрат, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на совет производственного коллектива концерна.
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