Гладков: около 400 жителей вывезли из-за обстрелов в Белгородской области

Около 400 жителей вывезли из сел Гора-Подол, Глотово и Козинка в Белгородской области в безопасное место из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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