Спрос на охлаждение ИИ-дата-центров вырос вдвое: швейцарская Georg Fischer увеличила заказы на жидкостные системы

GF расширяет поставки прямого жидкостного охлаждения для серверов и заключает многолетние соглашения с крупными производителями полупроводниковШвейцарская Georg Fischer (GF) зафиксировала двукратный рост годовых заказов на системы прямого жидкостного охлаждения для дата-центров в первой половине 2026 года.