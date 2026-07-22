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Спрос на охлаждение ИИ-дата-центров вырос вдвое: швейцарская Georg Fischer увеличила заказы на жидкостные системы

Спрос на охлаждение ИИ-дата-центров вырос вдвое: швейцарская Georg Fischer увеличила заказы на жидкостные системы

GF расширяет поставки прямого жидкостного охлаждения для серверов и заключает многолетние соглашения с крупными производителями полупроводниковШвейцарская Georg Fischer (GF) зафиксировала двукратный рост годовых заказов на системы прямого жидкостного охлаждения для дата-центров в первой половине 2026 года.

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