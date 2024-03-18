Студенты СГУГиТ посетили образовательную площадку проекта «#Команда54».

– От СГУГиТ в мероприятии участвовало два человека. Мы с коллегой проходили тропу испытаний, направленную на знакомство всех участников, участвовали в квесте на командную работу, в создании проектов, квизе, слушали лекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии