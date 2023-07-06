Президент Украины Владимир Зеленский фактически сдался, не став устраивать взрыв на Запорожской АЭС.
Зеленский сдался. Шанс был феноменальный, но вмешалась неведомая сила
Комментарии
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Серж Южанин
А потом пришьет эти уши на место обрезанного в младенчестве!..
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13 час.
СК
Степан Капуста
Подождём 17 июля.
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11 час.
Nikolay Zakharov
Вот примерно так надо трындеть во все колокола пропаганды,чтобы у исполнителей уже не было времени,сваливать на противника ядерную катастрофу.Но мое твердое убеждение в том,что надо послать любое разящее оружие в ЦИПСО, и заткнуть рот этой врущей машине Украины.
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9 час.
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