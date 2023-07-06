Зеленский сдался. Шанс был феноменальный, но вмешалась неведомая сила

А потом пришьет эти уши на место обрезанного в младенчестве!..

Nikolay Zakharov

Вот примерно так надо трындеть во все колокола пропаганды,чтобы у исполнителей уже не было времени,сваливать на противника ядерную катастрофу.Но мое твердое убеждение в том,что надо послать любое разящее оружие в ЦИПСО, и заткнуть рот этой врущей машине Украины.