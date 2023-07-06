ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зеленский сдался. Шанс был феноменальный, но вмешалась неведомая сила

Зеленский сдался. Шанс был феноменальный, но вмешалась неведомая сила

Президент Украины Владимир Зеленский фактически сдался, не став устраивать взрыв на Запорожской АЭС.

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Комментарии
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Серж Южанин
А потом пришьет эти уши на место обрезанного в младенчестве!..
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13 час.
СК
Степан Капуста
Подождём 17 июля.
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11 час.
Nikolay Zakharov
Вот примерно так надо трындеть во все колокола пропаганды,чтобы у исполнителей уже не было времени,сваливать на противника ядерную катастрофу.Но мое твердое убеждение в том,что надо послать любое разящее оружие в ЦИПСО, и заткнуть рот этой врущей машине Украины.
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9 час.

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