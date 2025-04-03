За полторы недели в южноуральских лесах произошло 12 пожаров

За сутки число лесных пожаров в Челябинской области удвоилось. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, 12 пожаров на площади 41,4 гектара на землях лесного фонда Южного Урала ликвидировано с начала пожароопасного сезона.