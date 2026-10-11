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Царьград

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Сбои сервисов «Яндекса» в Ростове: 2,5 тыс. жалоб за сутки

Сбои сервисов «Яндекса» в Ростове: 2,5 тыс. жалоб за сутки

Жители Ростовской области за сутки более 2,5 тысячи раз сообщили на Downdetector о неполадках в сервисах «Яндекса», которые начались 11 октября после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире.

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