Захарова: Мерц и Макрон могут разместить мигрантов в своих резиденциях и отелях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские политики, которые якобы рьяно защищают права человека, могли бы разместить марокканских мигрантов в своих резиденциях, предоставив им лучшие условия.