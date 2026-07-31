Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские политики, которые якобы рьяно защищают права человека, могли бы разместить марокканских мигрантов в своих резиденциях, предоставив им лучшие условия.
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