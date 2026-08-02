ВС РФ нанесли новые удары по судам и портам Украины

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 2 августа 2026 года, в воскресенье.
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