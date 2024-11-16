Премьер Словакии Фицо: Украина не должна быть частью НАТО

Глава правительства Словакии – одной из двух стран Евросоюза и НАТО (вторая – Венгрия), которая не поддерживает общезападный курс касательно украинского конфликта и отношений с Россией – Роберт Фицо пообещал, что не допустит членства Украины в НАТО.
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