Премьер Словакии Фицо: Украина не должна быть частью НАТО

Глава правительства Словакии – одной из двух стран Евросоюза и НАТО (вторая – Венгрия), которая не поддерживает общезападный курс касательно украинского конфликта и отношений с Россией – Роберт Фицо пообещал, что не допустит членства Украины в НАТО.