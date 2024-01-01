Ну и ну! 6-летняя дочка Ирины Шейк оказалась храбрее своей мамы

Лея продемонстрировала, на что она способна. Дочка Ирины Шейк оказалась храбрее своей мамы LEGION-MEDIAИрина Шейк, как оказалось, не умеет кататься на коньках LEGION-MEDIAФанаты Ирины Шейк были слегка разочарованы ее последним появлением на публике.