Стало известно, сколько калужан получают зарплату больше 100 тыс рублей в месяц

Центр экономических исследований РИА «Рейтинг» составил список регионов России по доле населения с зарплатой больше 100 тысяч рублей и меньше 30 тысяч рублей в месяцЦентр экономических исследований РИА "Рейтинг" составил список регионов России по доле населения с зарплатой больше 100 тысяч рублей и меньше 30 тысяч рублей в месяц.