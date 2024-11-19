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Калужские новости

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Стало известно, сколько калужан получают зарплату больше 100 тыс рублей в месяц

Стало известно, сколько калужан получают зарплату больше 100 тыс рублей в месяц

Центр экономических исследований РИА «Рейтинг» составил список регионов России по доле населения с зарплатой больше 100 тысяч рублей и меньше 30 тысяч рублей в месяцЦентр экономических исследований РИА "Рейтинг" составил список регионов России по доле населения с зарплатой больше 100 тысяч рублей и меньше 30 тысяч рублей в месяц.

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