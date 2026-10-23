Вера МЕЛЬНИК В Брюсселе состоялся очередной саммит Евросоюза, на котором рассматривался вопрос о выделении дополнительного финансирования Украины, которая уже растратила все ранее выделенные средства и просит ещё.
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