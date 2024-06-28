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Сергей Самсонов: «Демидов напоминает Капризова, очень сильный форвард. Если бы Иван играл в Америке, поспорил бы с Селебрини за 1-е место на драфте»

18-летний нападающий системы СКА является одним из фаворитов драфта НХЛ. «Он очень сильный нападающий: здорово катается, здорово владеет клюшкой, нацелен на ворота, но также может быть и хорошим плеймейкером.

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