Российские ученые создали уникальный 3D-литограф для микроструктур

Российские ученые создали уникальный 3D-литограф для микроструктурУченые Московского физико-технического института завершают работу над инновационным 3D-литографом, способным создавать сложные микроструктуры с невероятной точностью.
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