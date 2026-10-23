“The Trump administration is steadily ratcheting up pressure on Iran with sanctions, but experts and former officials say the penalties thus far are having a limited effect on the Islamic Republic’s willingness to negotiate,” Semafor reports.
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