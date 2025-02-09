Эрдоган назвал предложение Трампа по Газе не заслуживающим внимания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 9 февраля, заявил журналистам в рамках поездки по ряду азиатских стран, что предложение американского лидера Дональда Трампа по расселению сектора Газа «не заслуживает внимания или обсуждения».