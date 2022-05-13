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В Европе поднимается волна недовольства из-за наплыва украинских беженцев

В Европе поднимается волна недовольства из-за наплыва украинских беженцев

Источник: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press Братислава, 13 мая. Преимущественно теплый прием украинских беженцев в Центрально-Восточной Европе заменился на негодование местных жителей из-за «привилегий» мигрантов по сравнению с кризисом 2015 года.

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