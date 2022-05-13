В Европе поднимается волна недовольства из-за наплыва украинских беженцев

Источник: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press Братислава, 13 мая. Преимущественно теплый прием украинских беженцев в Центрально-Восточной Европе заменился на негодование местных жителей из-за «привилегий» мигрантов по сравнению с кризисом 2015 года.
Источник: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press Братислава, 13 мая. Преимущественно теплый прием украинских беженцев в Центрально-Восточной Европе заменился на негодование местных жителей из-за «привилегий» мигрантов по сравнению с кризисом 2015 года.
Свежие комментарии