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Закон, порядок, государство

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Более 400 школьников Кузбасса посетили мастер-классы мобильного «Дома Юнармии»

Более 400 школьников Кузбасса посетили мастер-классы мобильного «Дома Юнармии»

Школьники учились управлять беспилотными летательными аппаратами (БЛА), осваивали приемы оказания первой медицинской помощи и начальные навыки стрельбы в электронном тире, изучали основы военной журналистики, фотосъёмки и видеозаписи.

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