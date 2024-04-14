Более 400 школьников Кузбасса посетили мастер-классы мобильного «Дома Юнармии»

Школьники учились управлять беспилотными летательными аппаратами (БЛА), осваивали приемы оказания первой медицинской помощи и начальные навыки стрельбы в электронном тире, изучали основы военной журналистики, фотосъёмки и видеозаписи.
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