В Барнауле мошенники обманули бизнесмена, предложив ему купить отходы

Отгрузка должна была произойти в течение семи дней Мошенники обманули предпринимателя из Барнаула, который нашел в интернете объявление о продаже отходов с производства подсолнечного масла в Бийске, сообщает алтайское МВД.
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