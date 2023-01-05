Главный стадион Кабо-Верде назовут в честь Пеле

Премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Силва сообщил, что в стране поддержали предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвать стадион в честь умершего легендарного бразильского футболиста Пеле.
Премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Силва сообщил, что в стране поддержали предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвать стадион в честь умершего легендарного бразильского футболиста Пеле.
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