Политика как он...
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Политика как она есть

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SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине

SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине

КНР и Бразилия планируют продвинуть свой план мирного урегулирования украинского конфликта на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Если не будут присутсвовать «члены» ГЕЙпидоСТРАН, так какая к «чертовой матери» инициатива? Хунтой ГЕЙукропии «заправляют» именно енти «матерые англосаксы» с уклоном- дырка есть и не важно, куда и что войдет. Инициатива в НИКУДА!!!!!!
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Значится так . Не след чужим странам не знающих ни истории ни ситуации встревать в конфликт РФ и страны ею созданной по ошибке . . Это наша корова и мы её пасём и доить будем . Америка с ворохом стран под своим кнутом заорали на сессиях ООН . А лучше бы промолчали получат по мордасам и отстанут как шакалы поджав хвост  А КИТАЮ ПРИГОТОВИТСЯ  , он следующий и как он собирается отбиваться от этих обитателей  зверинца уже голодных после наскоков на Россию , обезжиренных и в долгах с разрушенными производствами . но тем и злее будут и кровожаднее  И вот тут  как никак Россию придётся просить о помощи  и обеим
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15 час.
людмила михайлик
Урегулировать надо, хорошо, что есть сторонники, кто против получит, как в ,45м
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14 час.

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