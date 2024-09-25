SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине

Если не будут присутсвовать «члены» ГЕЙпидоСТРАН, так какая к «чертовой матери» инициатива? Хунтой ГЕЙукропии «заправляют» именно енти «матерые англосаксы» с уклоном- дырка есть и не важно, куда и что войдет. Инициатива в НИКУДА!!!!!!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Значится так . Не след чужим странам не знающих ни истории ни ситуации встревать в конфликт РФ и страны ею созданной по ошибке . . Это наша корова и мы её пасём и доить будем . Америка с ворохом стран под своим кнутом заорали на сессиях ООН . А лучше бы промолчали получат по мордасам и отстанут как шакалы поджав хвост А КИТАЮ ПРИГОТОВИТСЯ , он следующий и как он собирается отбиваться от этих обитателей зверинца уже голодных после наскоков на Россию , обезжиренных и в долгах с разрушенными производствами . но тем и злее будут и кровожаднее И вот тут как никак Россию придётся просить о помощи и обеим