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Закон, порядок, государство

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Во Владимирском ракетном объединении проходят всеармейские испытания по армейской тактической стрельбе

Во Владимирском ракетном объединении проходят всеармейские испытания по армейской тактической стрельбе

По их итогам будет сформирована команда, которая представит ракетную армию в масштабе РВСН. .

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