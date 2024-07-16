Что не так с покушением на Трампа? Был ли это пиар-ход, причастны ли демократы, чему радуется Байден?

На экс-президента США Дональда Трампа совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания 2 дня назад 12K прочитали Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пережил покушение на убийство на своем митинге в Пенсильвании.
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