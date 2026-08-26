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Скончался актер Тим Карри

Скончался актер Тим Карри

Вечером 25 августа на 81-м году скончался популярный британский актер Тим Карри. Он прославился ролями в культовых сериалах и фильмах, среди которых образ Пеннивайза в «Оно» и роль консьержа Гектора в «Один дома 2».

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