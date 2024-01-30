Налоговики Мангистау рассказали, какие изменения вводятся с 2024 года при применении контрольно-кассовых машин

С 1 января 2024 года только налогоплательщики, применяющие ККМ без функции фиксации или передач данных, обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата.