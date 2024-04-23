Постпред Ульянов раскритиковал заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет альянса является «платой» за соседство с Россией.
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