"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

Русский Колоколъ В Петербурге в одном из рейсовых автобусов мигрант запрыгнул в салон, плюхнулся на сиденье, закурил и принялся дымить на весь салон.
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Только отстрел овцеебов . Пора лицензий выдавать.
Власть сама дала мигрантам зелёный свет
В СССР ЭТО БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО Вспомните дни Десантников и рынки Вырос народ полное................
будете голосовать за ЕР которая продала народ не то еще будет. ведь в стране народ уже не защищён. депутаты с двойным гражданством работают не на нашу страну и народ. вот и подумайте кто у власти в настоящий момент. а президент давно уже не командует в стране ему отвели роль другую здесь олигархи и торгаши а депутаты им служат. от этого все правоохранительная и судебная на стороне тех кто платят. вот по этому простой человек в своей стране считается чужаком ведь у него нет столько денег что бы заплатить за жизнь в стране в которой родился..