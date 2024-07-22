«Срочная эвакуация»: США готовят пути отступления с Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что назначение представителя НАТО в Киеве является плохим знамением для Владимира Зеленского, так как еще больше сократит его свободу действий и возможностей.