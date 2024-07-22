Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Алиев
    К.Шахназарову, коль он считает себя режиссёром, следовало бы просто снимать кино, а не лезть со своими советами, куда...Карен Шахназаров ...
  • Vlad Kol
    кому это уже интересно...?Арестович* сделал...
  • владимир рябченко
    НАТО всё больше напоминает гитлеровскую коалицию... агрессивную по сути, прикрывающуюся задачами обороны, представляю...Один на один с Ро...

«Срочная эвакуация»: США готовят пути отступления с Украины

«Срочная эвакуация»: США готовят пути отступления с Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что назначение представителя НАТО в Киеве является плохим знамением для Владимира Зеленского, так как еще больше сократит его свободу действий и возможностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Как с Афгана тикали......бля,ущербные на голову.....
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх