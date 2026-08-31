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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гузина о 8 желтых «Оренбурга» со «Спартаком»: «Половины фолов вообще не было! Пусть судью критикуют за такие трактовки. Каждый контакт – свисток, не знаю, почему»

Нападающий «Оренбурга»  Гедеон Гузина раскритиковал судейство Артема Чистякова в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ со « Спартаком » (1:1).

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