Политолог Гавриш: единство народа обладает неизмеримой значимостью

Каждый человек как часть российского народа хранит в своей генетической памяти кровавый отпечаток страданий прошлого и вместе с ним светлый отблеск негасимой надежды, позволяющей преодолевать все препятствия и двигаться дальше.
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