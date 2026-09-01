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Царьград

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FPV-дрон в Шебекино атаковал авто и ранил мужчину

FPV-дрон в Шебекино атаковал авто и ранил мужчину

В Шебекино Белгородской области FPV-дрон поразил автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу.

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