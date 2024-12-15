Фидан: Турция рассчитывает на контакт с Ираном и РФ в новом периоде в Сирии

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан проинформировал о том, что власти державы хотели бы наладить взаимодействие с Тегераном и Москвой ради того, чтобы и далее совместно координировать свои действия в Сирийской Арабской Республике.
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