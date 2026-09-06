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Регионы России

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В Петербурге подросток выстрелил из травматического пистолета в лицо девочке

В Петербурге подросток выстрелил из травматического пистолета в лицо девочке

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в лицо сверстнице, причинив ей тяжелое огнестрельное ранение.

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Вячеслав Денисовизменено

Идиота "гуманный" суд пожалел! Мерзавца посадить в психушку лет на 20. А родители должны выплатить за лечение, за реабилитацию, за пластическую операцию и за моральный ущерб - в сумме миллионов 25-30!