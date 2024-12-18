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Захарова подтвердила намерение России поднять тему теракта против генерала Кириллова в ООН

Захарова подтвердила намерение России поднять тему теракта против генерала Кириллова в ООН

Постпредство РФ при ООН поднимет вопрос о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на запрошенном на 20 декабря заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации.

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