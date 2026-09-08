«Козырь» Зеленского на переговорах в Киеве: Я приготовил Путину много сюрпризов перед выборами Раскрыты секреты «челночной миссии» Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве Константин Ольшанский На фото: Владимир Зеленский (слева) приветствует посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа перед началом переговоров в Киеве, Украина.
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Свежие комментарии
- F «Я сказала, молча...
- «Я сказала, молча...
- «Я сказала, молча...
...И опять - ПРОГИБЫ!!!
Штатовцы что-то там привезли ("мирный пакет"): это напоминает скорее ультиматум, нежели помощь и содействие в мирном процессе... Одной рукой подсовывают "мирный договор", а второй - выдают деньги и оружие Украине...
Молодцы! Двух зайцев убивают сразу... Но Россия - не заяц, а МЕДВЕДЬ... И, хочется верить, что он-таки разозлится не на шутку и порвёт новоявленного "фюрера" со сворой его шакалов...
Жертва аборта все еще чего-то предпринимает своим кокаиновым мозгом. Шибзик и ублюдок и не более. Забыл сука, что кроме Путина в России есть еще русский народ и устраивать ему сюрпризы смертельно будет для наркомана конченного.
"...По итогам переговоров прозвучали заявления Кушнера и Уиткоффа о «значительном прогрессе» и подготовке «мирного пакета»..." Интересно какой «мирный пакет» могли подготовить пособники террориста? Зеленский прямо заявил, что Кремль ждут сюрпризы перед выборами. Но сидели, улыбались, "значительно прогрессировали", "замораживали конфликт". Их и в Москве-то не стоило принимать, разве что самому Пескову, в каком-нибудь заведении типа "Вкусно и точка". Забыли, что янки передают Украине разведданные с указанием целей?
Если после такого заявления Путин не угрохает Зелю, значит, он безвольный человек, глотающий любые выпады неофашистской сволочи.
Насчёт майдана кокаиновый шибздик придумал сам, а вот налёты организовать может. Так что ВС РФ должны работать днём и ночью по объектам в Куеве, Одесским портам и другим крупным городам УКрорейха, включая Западенщину, чтобы о сюрпризах ЗЕ некогда было и думать.
Зеля даже думать боится что его ждет перед нашими Выборами и что ждет после них !!!
Я вообще не понимаю какого ... хрена американцы шляются к нам со своими "миротворческими" планами. Они действительно считают, что мы пойдём на выполнение их планов? Россия самодостаточная страна, которой не нужны посторонние указивки. Пусть своего неуправляемого актёришку успокаивают и прижимают к ногтю. А то породили чудовище, а оно полностью вышло из под их контроля и теперь готово откусить руку его воспитавшую и подкармливающую.
Клоун проститутка незнает как прогнуться перед США.