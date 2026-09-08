«Козырь» Зеленского на переговорах в Киеве: Я приготовил Путину много сюрпризов перед выборами Раскрыты секреты «челночной миссии» Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве Константин Ольшанский На фото: Владимир Зеленский (слева) приветствует посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа перед началом переговоров в Киеве, Украина.