УФСБ РФ вместе с контрразведкой обнаружили схрон с оружием в Авдеевке

В ходе совместных действий между структурами УФСБ России на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и военной контрразведки Центрального военного округа был обнаружен заминированный схрон с оружием в окрестностях Авдеевки.
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