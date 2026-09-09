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Газета.ру

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Специалист Бексаев: цены на авиабилеты не зависят от дня недели и cookies

Специалист Бексаев: цены на авиабилеты не зависят от дня недели и cookies

Мнение о том, что рост спроса на авиабилеты в пятницу вечером приводит к скачку цен – это не более, чем миф.

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