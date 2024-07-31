Кургинян: активизация хуситов усугубит конфликт Израиля и Ирана

Активизация хуситов усугубит конфликт Израиля против Ирана и станет расширением противостояния на Ближнем Востоке, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 июля в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».