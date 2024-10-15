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Позитив для оптимистов

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"Всё равно придёт Россия": Одесситка не погибла в СИЗО и передала весточку через маму

"Всё равно придёт Россия": Одесситка не погибла в СИЗО и передала весточку через маму

Фото: Царьград. Мама Елены Чесаковой, арестованной в Одессе за флаг России, рассказала о её позиции и реакции на арест.

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Комментарии
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Eduard
Умница!
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16 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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18 мин.

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