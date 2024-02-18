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Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлён до 2030 года

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлён до 2030 года

Это одно из поручений президента РФ по итогам январской встречи с главами муниципальных образований страныКроме того, Владимир Путин поручил ежегодно выделять не менее 25 миллиардов рублей на поощрение инициатив победителей.

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