Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлён до 2030 года

Это одно из поручений президента РФ по итогам январской встречи с главами муниципальных образований страныКроме того, Владимир Путин поручил ежегодно выделять не менее 25 миллиардов рублей на поощрение инициатив победителей.
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