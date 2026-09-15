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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарипзянов не хочет ехать в НХЛ: «Потенциально где-то мог бы за 1-2-ю пару зацепиться. Но это бизнес. Сравним меня с Никишкой – лучше дадут время игроку с драфта и моложе»

Капитан « Авангарда » Дамир Шарипзянов сказал в интервью Спортсу’‘ , что больше не мечтает об игре в НХЛ .

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