Ynetnews: израильская пловчиха не пришла на финальный заплыв ОИ из-за ужина МОК

Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore Израильская пловчиха Анастасия Горбенко не приняла участие в финальном заплыве комплексным плаванием на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже их-ха похода на ужин, организованный Международным олимпийским комитетом (МОК).