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Ynetnews: израильская пловчиха не пришла на финальный заплыв ОИ из-за ужина МОК

Ynetnews: израильская пловчиха не пришла на финальный заплыв ОИ из-за ужина МОК

Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore Израильская пловчиха Анастасия Горбенко не приняла участие в финальном заплыве комплексным плаванием на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже их-ха похода на ужин, организованный Международным олимпийским комитетом (МОК).

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