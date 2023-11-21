Актёр Прилучный прокомментировал планы бывшей жены увезти детей за границу

Агата Муцениеце не обращалась к бывшему мужу за разрешением, как того требует закон.Актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал планы своей бывшей супруги Агаты Муцениеце выехать с их общими детьми за границу.
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