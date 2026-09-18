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Аргументы и Факты

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Врач Видаль оценил пользу ходьбы по дому босиком

Врач Видаль оценил пользу ходьбы по дому босиком

Хождение босиком по дому является крайне полезной практикой, позволяющей стопе функционировать естественным образом.

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