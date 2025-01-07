"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

Виктор Борисов

Сам президент и его команда целенаправленно вели Россию к закреплению мигрантов в экономической , общественной и политической сферах России и если сегодня мы выступаем против засилья диаспор , требуем того то и того то , то по сути мы вступаем в противоречие с президентом , правительством и Госдумой , которые руководствуются отличными от народа целями и ведут страну к замене русского этноса на среднеазиатский , из чего получается , что народ вступает в противоречие с руководством России , которое нужно разрешить мирным путем иначе возможны антиправительственные выступления и кризисные ситуации выгодные нашим врагам , власти нужно прислушаться к народу , ввести визовый режим и немедленную депортацию всех незаконно въехавших мигрантов , разобраться с получившими гражданство России коррупционным путем , закрыть границу и сосчитать сколько и каких рабочих нам надо в перспективе , провести расследования по всем ОВД , где легализовывались мигранты , виновных лишить денег и имущества и надолго изолировать .