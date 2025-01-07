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"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

Avia.pro - СМИ Если вы когда-нибудь ждали маршрутку в Москве или Подмосковье, то наверняка сталкивались с тем, что на табло маршрутных автобусов появляются названия, которые вызывают, мягко говоря, недоумение.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Сам президент и его команда целенаправленно вели Россию к закреплению мигрантов в экономической , общественной и политической сферах России и если сегодня мы выступаем против засилья диаспор , требуем того то и того то , то по сути мы вступаем в противоречие с президентом , правительством и Госдумой , которые руководствуются отличными от народа целями и ведут страну к замене русского этноса на среднеазиатский , из чего получается , что народ вступает в противоречие с руководством России , которое нужно разрешить мирным путем иначе возможны антиправительственные выступления и кризисные ситуации выгодные нашим врагам , власти нужно прислушаться к народу , ввести визовый режим и немедленную депортацию всех незаконно въехавших мигрантов , разобраться с получившими гражданство России коррупционным путем , закрыть границу и сосчитать сколько и каких рабочих нам надо в перспективе , провести расследования по всем ОВД , где легализовывались мигранты , виновных лишить денег и имущества и надолго изолировать .
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4 час.
Балу -
А может всех этих водил-мигрантов отдать в гаражи, обслуживающие депутатов, министров и прочих чиновников высшего уровня?... И медиков-чурбаноидов отправить в поликлиники и больницы, которые обслуживают наши мигрантолюбивые власти...
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3 час.
сР
сергей Русский
кому же мы доверяем свои жизни?
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1 час.

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