МТК Север – Юг: конкурентоспособность восточного маршрута повышается

Индия – Иран – Центральная Азия – Россия: вокруг порта Чабахар формируется важный логистический центр Евразии Военно-политическая ситуация в бассейне Персидского залива и в целом на Ближнем и Среднем Востоке оставляет мало шансов на её урегулирование в ближне- и среднесрочной перспективе.